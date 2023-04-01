Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 23.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Ankara TKİ Çorum’da karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, son oynadığı maçta Kırşehir temsilcisi Mucurgücü’nü 3-1 mağlup etmişti. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında konuk edeceği Ankara TKİ’yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 29 puanlı Osmancık Belediyespor ile 48 puanlı Ankara TKİ arasında Osmancık İlçe Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise Eskil Belediyespor ile Hacılar Erciyes Gençlikspor, Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor ile Suvermez Kapadokyaspor, Develigücüspor ile Mucurgücüspor, Niğde Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

