Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Pazar günü sahasınca Hacılar Erciyes Gençlikspor ile karşılaşacak olan Osmancık temsilcisi bu kritik karşılaşma öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiriyor. Daha önce sol bek Selahattin Yaman, forvet Alper Özköksal, stoper Hüseyin Direk ve kaleci Ali Güzel’i transfer eden Osmancık Belediyespor yönetimi 3.Lig takımı Niğde Anadolu FK’dan 21 yaşındaki golcü futbolcu Murat Şamil Kurt ile sözleşme imzaladı.

Genç golcü ligin ilk yarısında Niğde temsilcisi ile 8 maça çıkarken, 1 gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)

