Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Osmancık'a Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancıklılara müjdeyi vererek, Osmancık'ın yıllardır beklediği Orman İşletme Müdürlüğü'ne kavuşacağını söyledi.

Milletvekili Av. Kaya, Osmancık'ın Orman İşletme Müdürlüğü'ne kavuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Osmancık’a kurulmasını planladıkları Orman İşletme Müdürlüğü kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Çorum Milletvekili Kaya, “Osmancığımıza Orman İşletme Müdürlüğü Hayırlı Olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulacak.(Volkan SINAYUÇ)