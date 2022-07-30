Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ziyaretinde Bakan Kurum, “Osmancık Kalesi Çevresi Acil Kamulaştırma” kararını imzalayarak, Osmancık Belediyesi’ne hibe desteğinde bulundu.

Osmancık Belediyesi Başkanı Ahmet Gelgör MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP’li Belediye Başkanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ziyarette bulunmuştu. Bakan Kurum’a ilçedeki yatırımları hakkında brifing veren Ahmet Gelgör, devam eden projeler için taleplerini arz etti.

KAMULAŞTIRMA

KARARI İÇİN İMZA

Başkan Gelgör; Osmancık için büyük önem arz eden Güney Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Bakan Kurum’a bilgi verdiğini belirterek “Sayın Bakanımız Osmancık Kalesi Çevresi Acil Kamulaştırma Kararını imzalayarak Cumhurbaşkanımızın onayına göndermiştir. Böylelikle Güney Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi önündeki en büyük problemlerden birisi çözülmüş ve projenin önü açılmıştır. Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

HİBE DESTEĞİ

Bakan Kurum’un tensipleriyle Osmancık Belediyesinin projeleri için hibe desteği verildiğini belirten Başkan Gelgör; Sokak Sağlıklaştırma Projesi için 1 Milyon TL, Kızılırmak Sahil Yolu Projesi için 1 Milyon TL, Park Yapımı için 500 Bin TL kaynak ile 200 Adet Çöp Konteynırı tahsis edildiğini söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Gelgör, Acil Kamulaştırma Kararı ve hibe desteği için Osmancık halkı adına bir teşekkür mesajı yayınladı. Gelgör, teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a MHP Adana Milletvekilimiz Sayın Ayşe Sibel Ersoy, İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak, Boğazkale Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ocaklı ve İskilip Belediye Başkanvekilimiz Sayın Murat Kiraz ile birlikte ziyarette bulunduk. Sunduğumuz tüm projelere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, Adana Milletvekilimiz Sayın Ayşe Sibel Ersoy'a ve MHP Çorum İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak'a Osmancık halkı adına teşekkürlerimi sunarım.”

(Volkan SINAYUÇ)