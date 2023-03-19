Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 19.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya geldi. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarıda iki takımda gol yollarında etkili olamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Osmancık temsilcisi İsmail’in kanattan getirdiği toplarla rakip kalede önemli pozisyonlar bulurken, 52.dakikada Eray ile penaltı atışından faydalanamadı. Kalan sürede iki takımda geliştirdiği ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 26’a, Yozgat temsilcisi ise 35’e yükseltti.

(Rıfat KARA)

