Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 10.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Ankara TKİ’nin konuğu oldu. Sincan 15 Temmuz Birlik Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ankara temsilcisi ilk yarıyı Kaan Ergün ve Cengiz’in golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Osmancık Belediyspor 51.dakikada Gökhan’ın golüne engel olamayınca bir anda skor 3-0’a geldi. Son 10 dakikaya 3-0 geride giren Çorum temsilcisi 81.dakikada Ertuğrul ile farkı 2’e indirerek puan için umutlandı. Ancak son 10 dakikada vites arttıran ev sahibi Ankara TKİ 82.dakikada Ertan, 90.dakikada Mustafa ve 90+3.dakikada Gökhan ile 3 gol daha bularak maçtan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ankara TKİ puanını 18’e yükseltirken, konuk Osmancık Belediyespor ise 14 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

