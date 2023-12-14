Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un Osmancık ilçesine dev spor kompleksi yapımı için geri sayıma geçildi. Dev kompleksin yapımı için Çorum Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Osmancık’ta 80milyon lira +KDV maliyetle yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet kapalı tenis kortu, 1 adet badminton sahası, 1 adet kapalı okçuluk sahası, ikili soyunma odası, 1 adet 20x40 ölçülerinde futbol sahası, 1.750 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, spor kompleksi çevresine sentetik yüzeyli yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Protokol imza töreni, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilirken, İl Özel İdaresi adına Çorum Valisi Zülkif Dağlı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, spor tesislerinin kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Çorum Valisi Zülkik Dağlı’ya, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür edildi.