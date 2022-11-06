Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un konuğu oldu. Bozok Stadyumu Sentetik Dış Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarını ev sahibi Bozokspor Ercan’ın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Osmancık Belediyespor bir türlü aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü yenilgisini alan Osmancık temsilcisi 5 puanda kalırken, ev sahibi Bozokspor ise puanını 13’e yükseltti.

(Rıfat KARA)

