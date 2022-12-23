Türkiye Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Yozgatspor 1959’u ağırlayacak. İlk yarının 12 haftalık periyotunda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Osmancık temsilcisi ilk yarının son maçında Yozgatspor’u mağlup ederek devreyi 3 puanla kapatmak istiyor. 15 puanlı Osmancık Belediyespor ile 16 puanlı Yozgatspor arasında Osmancık İlçe Stadı’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Eskil Belediyespor ile Başkent Şafakspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Talasgücü Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor ile Hacılar Erciyes, Mucurgücü ile Ankara TKİ, Sincan Belediyespor ile Niğde Belediyespor ve Develigücü ile Suvermez Kapadokyaspor kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

