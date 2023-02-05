Çorum FK’da antrenman temposu arttı Çorum FK’da antrenman temposu arttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Niğde Belediyespor’un konuğu oldu. Bor 100.Yıl Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın henüz 18.dakikasında 1-0 geriye düşen Osmancık Belediyespor ilk yarı geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi.
İkinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Osmancık temsilcisi bir türlü aradığı golü bulamadı. Son 10 dakikada tüm riskleri alan Kırmızı-Beyazlılar 90.dakikada kontraataktan Tunahan’ın attığı gole engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından konuk Osmancık Belediyespor 18 puanda kalırken, ev sahibi Niğde Belediyespor ise 15 puana yükseldi. 
(Rıfat KARA)
 