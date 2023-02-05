Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Niğde Belediyespor’un konuğu oldu. Bor 100.Yıl Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın henüz 18.dakikasında 1-0 geriye düşen Osmancık Belediyespor ilk yarı geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Osmancık temsilcisi bir türlü aradığı golü bulamadı. Son 10 dakikada tüm riskleri alan Kırmızı-Beyazlılar 90.dakikada kontraataktan Tunahan’ın attığı gole engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından konuk Osmancık Belediyespor 18 puanda kalırken, ev sahibi Niğde Belediyespor ise 15 puana yükseldi.

(Rıfat KARA)

