Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyes Gençlikspor’a 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Osmancık Belediyespor, yarın oynanacak maçta Niğde Belediyespor’u yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak istiyor. 12 puanlı Niğde Belediyespor ile 18 puanlı Osmancık Belediyespor arasında Niğde Bor 100.Yıl Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Eskil Belediyespor ile Ankara TKİ, Hacılar Erciyes ile Yozgat Belediyesi Bozokspor, Sincan Belediyespor ile Kırıkkale Yahşihanspor, Yozgatspor ile Develigücüspor, Talasgücü Belediye ile Mucurgücü kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

