TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup 2.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Niğde Belediyespor Osmancık'ta karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan ancak ilk hafta maçında Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyes Gençlikspor'a 2-1 mağlup olan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Niğde Belediyespor'u yenerek kaybedilen 3 puanı telafi etmek istiyor. Yarın Osmancık İlçe Stadı'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Kırıkkale Yahşihanspor ile Sincan Belediyespor, Mucurgücüspor ile Talasgücü Belediyespor, Başkent Şafakspor ile Suvermez Kapadokyaspor, Ankara TKİ ile Eskil Belediyespor, Develigücü ile Yozgatspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Hacılar Erciyesi Gençlikspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

