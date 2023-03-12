Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 18.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Aksaray temsilcisi Eskil Beldiyespor'u konuk etti. Osmancık İlçe Sahası'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın 15 ile 25.dakikaları arasında önce Hüseyin Can, daha sonra Mücahit Çoban ve son olarak Hakan Bahran'ın golleri ile Çorum temsilcisi bir anda skoru 3-0 yaptı. 35.dakikada konuk Eskil Belediyespor Ali'nin attığı golle skoru 3-1 yaparken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk Eskil Belediyespor Osmancık kalesinde önemli pozisyonlar bulurken, 75.dakikada Hazar'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 3-2 önde giren Osmancık Belediyespor 90+1.dakikada Murat ile bir gol daha bularak maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Osmancık temsilcisi puanını 25'e çıkarırken, konuk Eskil Belediyespor ise 19 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)