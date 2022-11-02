Osmancık İlçe Futbol Sahası’nın yenileme çalışmalarına başlanıldı.

Sentetik çim yapıldıktan sonra ilk kez kapsamlı şekilde bakıma alınan sahanın sentetik olan zemini komple değişiyor. Bununla ilgili eski zeminin toplanmasına başlandı. Birkaç gün içerisinde zemin toplama çalışmaları tamamlanacak ve yeni sentetik halılar serilecek.

Yenileme çalışmaları çerçevesinde, aydınlatma sistemi de değişecek. Önceki aydınlatma yetersiz kalırken, yeni aydınlatmadan sonra gece çalışmaları daha sağlıklı şekilde yapılabilecek.

Çalışmalarla ilgili bilgi aldığımız Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ve sahanın en kısa sürede yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Sahanın, 3.Lig maçlarına ev sahipliği yapacak şekilde modernize edileceğini kaydeden Küçükgöz, “İlçemize yakışacak bir sahaya sahip olacağız” dedi.

OSMANCIK DODURGA’DA ÇALIŞIYOR

Osmancık İlçe Sahası’ndaki yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle, Bölgesel amatör Lig’de (BAL) Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor, antrenmanlarını Dodurga ilçe sahasında yapıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni saha hizmete açılana kadar lig maçlarını ise Çorum’da oynamak için girişimde bulundu. Osmancık ekibi, Çorum olmazsa, lig maçlarını da Dodurga’da oynayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

