Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Osmancık OSB yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Osmancık OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda OSB’nin durumu hakkında görüşler dile getirilerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

(Haber Merkezi)

