Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Osmancık OSB yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Osmancık OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda OSB’nin durumu hakkında görüşler dile getirilerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.
(Haber Merkezi)
Osmancık OSB müteşebbis heyeti toplantısı düzenlendi
Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanarak, OSB'nin durumunu değerlendi. Toplantıda Osmancık OSB’deki yatırımlar ve OSB’nin durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Osmancık OSB yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Osmancık OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda OSB’nin durumu hakkında görüşler dile getirilerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.
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