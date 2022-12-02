Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara'da düzenlediği Gençler Arası Bilgi Yarışması'nda önce il birincisi, daha sonra ise Karadeniz bölge birincisi olarak ülke finallerine katılmaya hak kazanan Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri, finalleri de kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye’deki 7 bölgenin birincilerinin katıldığı Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finalleri'nde öğrenciler Mustafa Kösdağ, Abbas Akif Kabakçı ve Fehmi Börekçi yarıştı. Türkiye şampiyonluğunu kazanan gençler hediye çeklerinin yanı sıra yurt dışı gezisi ile ödüllendirildi.

Öğrencilerin başarısının çok önemli olduğunu belirten Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yıldırım, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği organizasyonda bilgi yarışmasında 7 bine yakın öğrencinin içerisinden Türkiye birincisi oldular. Bu büyük bir başarıdır” dedi.

Türkiye final grubunda gösterdikleri başarı ile Türkiye birincisi olan öğrencileri ve onları motive eden öğretmenleri de kutlayan Yıldırım, eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşımak için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

