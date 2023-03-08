Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırıkkale Yahşihanspor'un konuğu oldu. Kırıkkale Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde iki takımda gol yollarında fazla üretken olamazken, ilk yarının son dakikalarında konuk Osmancık Belediyespor İbrahim Enes Hoş'un golüyle 1-0 öne geçti. Skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan Osmancık temsilcisi rakip kalede önemli pozisyonlar bulmaya devam etti. Dakikalar 82'i gösterdiğinde Osmancık Belediyespor ikinci yarıda oyuna giren Alper ile bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin bu sonuçla bitmesi beklenirken, 86.dakikada bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı İbrahim Enes Hoş kendisinin 2, takımının ise 3.golünü attı. Karşılaşma 3-0 Osmancık Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından konuk Osmancık Belediyespor puanını 22'e yükseltirken, ev sahibi Kırıkkale Yahşihanspor ise 12 puanda kaldı.

Kırıkkale Yahşihan: 0

Osmancık Belediye: 3

SAHA: Kırıkkale Yenişehir.

HAKEMLER: Ali Eren Aydın, Mehmet Ali Damlar, Ali Rıza Güçlü.

KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR: Serkan, Mert, Şükrü, Ömer Faruk, Veysi, Ziya, Alaattin, Mustafa Can, Mehmet, İlyas, Mert Tutar.

YEDEKLER: Barbaros, Mert Sayıklı, Burak, Rıfat, Yıldırım, İsmail Efe, Uğur, Resul.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Alihan, Mücahit, Ömer, Yunus Emre, Serkan, Hüseyin Can, A.Onur, Emirhan, İbrahim Enes, Murat.

YEDEKLER: Enes, Hüseyin, Alper, Eray, Mert, Emre, Selahattin, Hakan, İsmail, Berk.

GOLLER: Dk.45 ve 86 İbrahim Enes, Dk.82 Alper.

(Rıfat KARA)

