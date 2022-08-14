275 metre yükseklikteki kaleye kolay ulaşım sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanan proje onaydan geçti. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı Osmancık’ta gerçekleştirilerek, kalenin durumu da toplantıda konuşuldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Osmancık Kalesi Asansör Projesi onaylandı. İlçemize hayırlı olsun. Başta Kurul Başkanımız Sayın Mehmet Akif Işık olmak üzere tüm kurul üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Osmancık Kaymakamımız Sayın Ayhan Akpay ile birlikte ilçemizdeki Kültür Varlıkları hakkında kurul üyelerimizle incelemelerde bulunduk. İmaret Cami Çevre Düzenleme Projemiz, Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesinin restorasyonu, tarihi hamamın kamulaştırılması, Koyunbaba Köprüsü’nün aydınlatılması çalışmaları sürüyor” dedi.

(Haber Merkezi)

