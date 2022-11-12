Çay Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Seher Kökez, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerle fidan dikti.
Akpay, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün hayırlı olması temennisinde bulunarak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Osmancık Orman İşletme Şefi Hüseyin Sağır da ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçede 1111 fıstık çamının toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Sağır, bölgenin iklim koşullarına çok uygun olması nedeniyle fıstık çamı fidanının tercih edildiğini sözlerine ekledi.