Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi Osmancık Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Osmancık İlçe sahası incelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven dün Çorum’a geldi. Güven’i ASFK Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancık Belediyespor Yöneticisi Kemal Erdem, Emrah Tüysüz ve Osmancık Belediyespor Genel Kaptanı Gökhan Kent karşıladı. Osmancık’ın bu sezon maçlarını oynayacağı Osmancık İlçe Sahası’nda incelemelerde bulunan Güven, Çorum’un spor taban birlikleriyle de yeni sezon hakkında istişarede bulundu. Güven, inceleme sonunda Osmancık Belediyespor’a yeni sezonda başarılar diledi.

(Bülent USLU)