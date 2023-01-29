Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 14.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Hacılar Erciyes Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde daha etkili olan Osmancık Belediyespor bir türlü aradığı golü bulamayınca 38.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Kırmızı-Beyazlılar geliştirdiği ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor 18 puanda kalırken, konuk Hacılar Erciyes ise puanını 26’a yükseltti.

(Rıfat KARA)