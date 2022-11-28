AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık’ın 2050 yılına kadar içme suyu sorununu ortadan kaldıracak olan 12 bin metreküp/gün kapasiteli baraj projesinin son kısmı olan “Osmancık İçme suyu Arıtma Tesisi’ ihalesinin 26.12.2022 tarihinde yapılacağını ifade etti.

Osmancık ilçe merkezine yıllık 2 milyon 730 bin metreküp içme suyu temin edecek olan barajın isale hattında inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Kaya, “Osmancık ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu ortada kaldıracak olan 12.000 m3/gün kapasiteli baraj projemizin son kısmı olan “Osmancık İçme suyu Arıtma Tesisi” projesi ile birlikte, en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp Osmancıklı hemşehrilerimiz için memba suyu kalitesinde içilebilir suyu şebekelerimize bağlayacağız” dedi.

Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada ayrıca, “Bu hizmetlerin Çorum’a yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’na hemşehrilerimiz adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

