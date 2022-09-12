Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, “Osmancık, Koyun Baba Mahallesi 63 ada 11 parselde kayıtlı 11 bin 398 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde yüzde 40 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan huzurevi inşaatı geçtiğimiz aylarda bakanlığa devredilmişti. İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen huzurevi inşaatının 6 Eylül 2022 tarihinde yer teslimi yapıldı. Sözleşmeye göre 150 gün olarak belirlenen huzurevi inşaatının 4 Şubat 2023 tarihinde Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır. Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ikmal binası, bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere 5 kat olup, 5 bin 992 metrekare inşaat alanı bulunmaktadır. 84 adet yatak kapasitesi bulunan binada 42 adet yaşlı yaşam odası, revir, ilk kabul muayene odası, FTR salonu, sosyal servis odası, uğraş-hobi odası, yemekhane, yaşlı dinlenme odası, kat yaşam salonu, mutfak, çamaşırhane, mescit ve idari odalardan oluşmaktadır. Toplam ihale bedeli 18 milyar 675 milyon liradır. Huzurevi inşaatının tamamlanması için desteklerinden dolayı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yanık ve Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya'ya ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.