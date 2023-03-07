Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor’un konuğu olacak. İkinci yarının ilk haftasında sahasında Hacılar Erciyesspor’a 1-0 yenilen Osmancık temsilcisi daha sonra Niğde deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta ise lider Sincan Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar bugün oynanacak maçta Kırıkkale Yahşihanspor’u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. 12 puanlı Yahşihanspor ile 19 puanlı Osmancık Belediyespor arasında Yenişehir Sentetik Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Niğde Belediyespor ile Develigücüspor, Eskil Belediyespor ile Suvermez Kapadokyaspor, Hacılar Erciyesspor ile Mucurgücüspor, Talasgücü Belediyespor ile Ankara TKİ ve Sincan Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları karşı karşıya gelecek. Yozgatspor 1959 ise haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

