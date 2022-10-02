Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup 1.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyes Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Çorum temsilcisi dakikalar 48’i gösterdiğinde Ertuğrul’un penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi. Bu golden sonra beraberlik golü için rakip kalede ataklarını sıklaştıran Osmancık Belediyespor, bir türlü aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Hacılar Erciyespor 3 puanı hanesine yazarken, Osmancık Belediyespor ise puan alamadı.

(Bülent USLU)

