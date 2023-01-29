Çorum voleybolunun iki önemli kulübünün karşı karşıya geldiği derbi maçta kazanan taraf Osmancık Belediyespor oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 16.hafta maçında Çorum’un iki temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinden itibaren oyunun hakimiyetini eline alan ev sahibi Osmancık Belediyespor ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Beyazlılar özellikle Sıla ve Tuğçe’nin file dibindeki etkili oyunu bu seti de 14 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü oyundan düşen rakibi karşısında üst üste sayılar bulan Osmancık’ın sultanları seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Osmancık temsilcisi puanını 18’e çıkarırken, Çorum Voleybol ise aldığı bu yenilgi ile kalan maçlar öncesi ligden düşmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

(Rıfat KARA)