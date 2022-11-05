İlk 5 haftada bir türlü istediği puanları toplayamayan Osmancık Belediyespor, yarın oynanacak maçta Yozgat temsilcisini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'un konuğu olacak. İlk 5 haftada sadece 5 puan toplayan Kırmızı-Beyazlelar, yarınki maçta Bozokspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Osmancık Belediyespor arasında Bozok Stadı Sentetik Dış Saha'da oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise Ankara TKİ ile Hacılar Erciyes Gençlikspor, Suvermez Kapodakya ile Yozgat 1959, Başkent Şafakspor ile Niğde Belediyespor, Talasgücü Belediyespor ile Eskil Belediyespor, Develigücü ile Kırıkkale Yahşihanspor ve Mucurgücü ile Sincan Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

