Çok kullanılan bir deyişle, “Osmancık Osmancık olalı böyle sünnet düğünü görmedi”…

Osmancık İşadamları Derneği (OSMİAD), Osmancık Belediyespor ve 3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Belediye Meclisi Üyesi Fatih Ergün’ün oğulları Doğu Cihangir ve Egemen Kağan için Osmancık Saray Düğün Salonu’nda düzenlenen sünnet düğünü, gerçek bir şölene dönüştü.

Ergül-Fatih Ergün çiftinin çocukları Doğu Cihangir ve Egemen Kağan erkekliğe ilk adımlarını atarlarken, ünlü sanatçı Özlem Özdil de gerçek manada bir müzik ziyafeti sundu.

Sünnet düğününe Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Ak Parti İlçe Başkanı Şerif Okutan, Uzay Yapı Yönetim kurulu Başkanı Murat Kılıçoğlu, Osmancık Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, daire müdürleri ile Çorum ve Osmancık’tan çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.

Çocuklar için ayrı eğlencelerin organize edildiği sünnet düğününe katılanlar Doğu Cihangir ile Egemen Kağan için iyi dileklerde bulunurken gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Özlem Özdil, düğüne katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

(Aliye ÖNCEL)

