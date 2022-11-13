Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 7.hafta maçında Osmancık Belediyespor, Kayseri temsilcisi Develigücüspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya konuk Develigücüspor etkili başladı. İlk dakikalarda Osmancık kalesinde cılız pozisyonlar bulan Kayseri temsilcisi geliştirdiği ataklardan eli boş döndü. 15.dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 25.dakikada kazanılan penaltı atışını Ertuğrul ile sonuçlandırarak maçta 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili bir oyun ortaya koyan Osmancık Belediyespor ilk yarıda başka gol bulamayınca soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda rakibinin de oyundan düşmesi ile birlikte sağlı sollu ataklarını sıklaştıran Kırmızı-Beyazlılar İbrahim Enes Hoş’un 51 ve 70.dakikalarda attığı gollerle skoru bir anda 3-0 yaptı. Kalan 20 dakikalık bölümde önemli pozisyonları cömertçe harcayan Osmancık temsilcisi 90 dakikayı 3-0 tamamladı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor puanını 8’e yükseltirken, konuk Develigücüspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 19: Gelişen Develigücüspor atağında orta sahada Özgür Meriç kazandığı topu ilerideki takım arkadaşı Mehmet ile buluşturdu. Ceza sahası içerisine kadar topla giren Mehmet sert vurdu top auta gitti.

DAKİKA 21: Sol kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında Hüseyin Erol ceza sahasına ortaladı. İbrahim Enes topu göğsüyle Ertuğrul’a indirdi. Topun gelişine sert vuran Ertuğrul topu auta gönderdi.

DAKİKA 25 (GOL): Sol kanadı bu dakikalarda iyi kullanan Osmancık Belediyespor, Eray’ın ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Batuhan tutmak isterken elinden kaçırdı. Ertuğrul araya girmek isterken kaleci Batuhan’ın hamlesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Ertuğrul takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

DAKİKA 37: Develigücüspor kaleyi tam karşıdan gören yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına Özgür Meriç geçti. Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta top barajı aşarken, kaleci Süleyman topu güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA 51 (GOL): Osmancık Belediyespor’dan Berk sağ kanattan topu ceza sahası içerisine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Enes yerde sert vurdu top filelerle buluştu. 2-0

DAKİKA 57: Yine sağ kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında İsmail ceza sahası içerisine topu ortaladı. Arka direkte Yunus Emre’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

DAKİKA 70 (GOL): Osmancık Belediyespor’un tecrübeli futbolcusu İsmail sağ kanattan sıfıra kadar getirdiği topu arka direğe ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Enes kafayı vurdu topu bir kez daha filelerle buluşturdu. 3-0

DAKİKA 83: Develigücüspor’da oyuna ikinci yarıda giren Turgay, orta sahada kazandığı topla hızlı bir şekilde atağa kaldı. Ceza sahası çizgisine yaklaşır yaklaşmaz topu Alper ile buluşturdu. Penaltı noktası üzerinden kaleyi gören Alper sert vurdu top direğin yanından auta gitti.

(Rıfat KARA)