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Uzun yıllardır Çorum'u hem futbolda, hem de kadınlar voleybolda başarıyla temsil eden Osmancık Belediyespor yönetimi yeni sezonda da Çorum'u en iyi şekilde temsil etmek için kolları sıvadı. Kulüp Sportif Direktörü Gökhan Kent'ten alınan bilgilere göre, Osmancık Belediyespor yönetimi yeni sezonda futbola 5 milyon TL, voleybola ise 500 bin TL bütçe ayırdı. Bu bütçe doğrultusunda yeni sezon yapılanmasına başlayacak olan Kırmızı-Beyazlı yönetim ilk olarak iki branşta da iç transfer, daha sonra dış transferde görüşmelere başlayacak.

Bu sezon iki branşta da orta sıraları hedeflediklerini belirten Sportif Direktör Gökhan Kent, bu sezonki yapılanmanın devamında bir sonraki sezon ise hedefi bir tık daha yukarı çekeceklerini vurguladı. Osmancık ilçesi olarak Çorum sporuna uzun yıllar önemli katkı sağladıklarını belirten Kent, "Sadece kendi ilçe taraftarımızdan değil merkez ve diğer ilçe taraftarlarından da destek görmek istiyoruz. Nihayetinde bu takımımız dışarıda Çorum takımı olarak mücadele ediyor. Bu kapsamda bu sene yalnız bırakılmamayı istiyoruz" dedi.

