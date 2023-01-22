Zafer Turnuvası’nda ilk madalya Ferhat Yiğit’ten geldi Zafer Turnuvası’nda ilk madalya Ferhat Yiğit’ten geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Sungurlu Belediyespor, Mecitözüspor’u 3-0’la geçerken, ikinci ve son maçta ise Osmancık Belediyespor, BEDER’i aynı skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan Osmancık’ın genç sultanları 2022-2023 sezonunu da set vermeden şampiyon tamamlarken, 6 puanlı Sungurlu Belediyespor ikinci, 4 puanlı Çorum BEDER üçüncü ve puansız Mecitözüspor ise il dördüncüsü oldu.
Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.
(Rıfat KARA)
 