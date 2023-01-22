Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Sungurlu Belediyespor, Mecitözüspor’u 3-0’la geçerken, ikinci ve son maçta ise Osmancık Belediyespor, BEDER’i aynı skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan Osmancık’ın genç sultanları 2022-2023 sezonunu da set vermeden şampiyon tamamlarken, 6 puanlı Sungurlu Belediyespor ikinci, 4 puanlı Çorum BEDER üçüncü ve puansız Mecitözüspor ise il dördüncüsü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

