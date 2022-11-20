Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 8.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırşehir temsilcisi Mucurgücü’nün konuğu oldu. Saat 14.00’de Mucur İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediiyespor 9.dakikada golcü oyuncusu Ertuğrul ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Osmancık Belediyespor 32.dakikada İbrahim Enes’in golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda skoru korumak adına rakibini sahasında kabul eden Kırmızı-Beyazlılar 72.dakikada Mert Aktaş ile farkı 3’e çıkardı. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken, ev sahibi Mucurgücü 90+1.dakikada farkı 2’e indirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca maç 3-1 Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

