Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor'u konuk etti. Dün saat 12.00'de Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 6 sayı farkla kaybetti. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Beyazlılar Sıla'nın da file dibinde iyi oyunu ile seti 25-20 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü sette son bölüme kadar başa baş bir oyun koyan Osmancık Belediyespor son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-19 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette tekrar oyuna ortak olan Çorum'un sultanları seti 25-23 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde rakibinin smaçlarını durdurmakta zorlanan Osmancık Belediyespor seti 15-11 maçı da 3-2 kaybetti.

(Bülent USLU)

