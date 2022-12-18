Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 12.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Talasgücü Belediyespor’un konuğu oldu. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı iki takımda gol yollarında fazla üretken olamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Çorum temsilcisi 53.dakikada Eray’ın golüyle 1-0 öne geçti. 65.dakikada ev sahibi Talasgücü tecrübeli futbolcusu Ahmet Şahbaz ile eşitliği sağlarken, 2 dakika sonra İbrahim Enes tekrardan Osmancık Belediyespor’u öne geçirdi. Son 15 dakikaya 2-1 önde giren Çorum temsilcisi 77.dakikada Akın’ın golüne engel olamayınca skora yeniden denge geldi. Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken, 90+7.dakikada ev sahibinden Erkan maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

(Rıfat KARA)

