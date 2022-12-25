Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 13.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Yozgatspor 1959’u konuk etti. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Osmancık Belediyespor 27.dakikada Yunus Nas’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Golden sonra taraftarında desteği ile oyunun kontrolünü eline alan Kırmızı-Beyazlılar ilk yarının son dakikalarında Eray’ın attığı golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Çorum temsilcisi Eray’ın 48 ve 54.dakikalarda üst üste attığı golle skoru bir anda 3-1’e getirdi. 58.dakikada tecrübeli futbolcu İsmail Savaş kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Osmancık Belediyespor 30 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Eksik kaldıktan sonra rakibini sahasında kabul eden Osmancık Belediyespor, gol izni vermeyerek maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 18 puana yükselen Osmancık Belediyespor ilk yarıyı yedinci sırada kapatırken, konuk Yozgatspor ise 16 puanda kalarak sekizinci sıraya geriledi.

(Rıfat KARA)

