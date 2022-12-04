Prof. Dr. Atilla Semerciöz, Prof. Dr. Fatih Semerciöz ve merhum Uğur Semerciöz’ün ün babaları, Beyhan Semerciöz’ün eşi olan Osman Semerciöz rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

Osman Semerciöz’ün cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

