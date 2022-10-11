Edebiyatımızın usta kalemi Çeviksoy, her hikâyenin hayatta mutlaka bir karşılığının bulunduğunu ifade ederek, hikâyelerini uydurma kurgulardan uzak kalarak yazdığını söylüyor.

Çeviksoy’un hikâyeleri, kurgusu, içeriği, kişileri ve mekânlarıyla, olay örgüsüyle, içindeki hasreti dindirmek isteyen gurbete çıkmış okurun aradığı dokunuşları sağlıyor.

Osman Çeviksoy, bu eserinde yine halk kültürümüzün doğal ve samimi anlatımıyla, okuru kendine çekiyor. Her yaşa seslenerek, kültürümüzü ve insanımızı bütün canlılığıyla veriyor. (Haber Merkezi)

