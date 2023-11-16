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“Cumhuriyetimizin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında Bayramiç’te düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı İlçe Kaymakamı Alper Taş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Etik, hemşehrimiz Osman Çeviksoy ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe 13 yazar katıldı.

Osman Çeviksoy,; etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden ve İstiklal Marşı’mızın yazarı, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un doğduğu, ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Bayramiç’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Osman Çeviksoy ayrıca, Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda, öğleden önce Gazi Ortaokulu öğrencileriyle, öğleden sonra ise Mustafa Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle “kitap, kültür, okumak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, okul müdürü ve öğretmenleri de katıldı.

Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, konuk yazar Çeviksoy’a ilçe öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda derece alan eserlerle, öğrenciler için açılan yazarlık atölyelerinde üretilen eserlerden oluşmuş kitapları hediye etti.

Daha sonra Çeviksoy fuar alanına geçerek kitaplarını imzaladı.

AYB yazarlık atölyeleri yöneticisi ve hocası olan hemşehrimiz Çeviksoy, ertesi gün öğretmenevine çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenlerle yazarlık atölyesi çalışması yaptı. Akşam başka bir öğretmen grubuyla söyleşi gerçekleştirdi. Yöneltilen soruları öğretmenlik ve yazarlık deneyimlerine dayanarak cevapladı.