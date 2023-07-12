“Çorum’a, bu şehrin havasına, suyuna, her şeyine; Çorum Hapishanesindeki dostlarıma…” “Şu sarı defterimin sayfalarını kendi yaşanmışlıkları ile dolduran insancıklara borcum var.” “Ben yazıcıyım, borcumu yazarak öderim.” 15 Temmuz programı belli oldu Kemal Tahir

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“Kızılırmak, Mehmet Dede Tekkesi önünde çatal yapıp iki kola ayrılır. Bir kol Karaören tarafına, diğer kol Yavu tarafına iyice açılıp iki yaka arasında bir ada yapar. Mehmet Dede Obruğu önünde yeniden birleşerek yoıluna devam eder.”

“Hani ada dedim ya, Rabbi Teala burada kudretini göstermiş, biriken lığlı toprak adeta Cenneti Âlâ bereketinde…Yeminle, pamuk ziraatini bilsek pamuk yetişir. İşte buraya biz ‘Öteyüz’ derik…”

Kemal Tahir, not aldığı saman kâğıtlı defteri kapattı, kalemi gömleğinin cebine koyarken, “Sağ ol baba, bunlar kıymetli bilgiler…Öteyüz ha!” dedi.

Osman Aksel’in, Kemal Tahir’in Çorum Cezaevi günlerini anlattığı kitabı “Öteyüz” işte adını bundan alıyor.

Çorum Belediyesi’nden emekli Osman Aksel’in “Öteyüz-Kemal Tahirli Yıllar” isimli kitabı, İstanbul’da İkinci Adam Yayınları’ndan çıktı. 220 sayfalık kitap, Türk edebiyatının çınarlarından Kemal Tahir’in Çorum Cezaevi günlerini anlatıyor.

Kitabın anlamlı bir özelliği ise, Osman Aksel tarafından, Çorum’un ulu çınarları arasına adını yazdırmış değerli bir insana, dayısı merhum Abdulkadir Ozulu’ya adanmış oluşu…

Osman Aksel’in rahatsızlığı nedeniyle, kitabını gazetemize Çorum’un ünlü sahafı Mustafa Gökgöz getirdi. Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, ortak dostları Osman Aksel’i telefonla arayarak hem bu güzel kitabından dolayı kutladı, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Tahir, 1940’lı yıllarda mahkumiyetini çektiği Çorum Cezaevi’nde diğer mahkûmlardan dinlediği yaşanmış öyküleri ve insan tiplerini romanlarında kullanarak Türk edebiyatının baş eserlerinden bazılarını yaratmıştı.

Osman Aksel’in rahatsızlığı nedeniyle, kitabını, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a ortak dostları Sahaf Mustafa Gökgöz armağan etti.