95. Oscar (Akademi) ödülleri Los Angeles'de düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Oscar ödüllerinde en iyi animasyon filmi dalında, set tasarımını Merve Çaydere’nin yaptığı, “Guillermo del Toro’s Pinocchio” Oscar ödülüne layık görüldü. Oscar ödülünü kazanan bir 'stop motion' animasyon filminin kadrosundaki ilk Türk olan Merve Çaydere, Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törene katıldı.

2015 yılında sahne tasarımı üzerine "master" yapmak için Türkiye'den Amerika’ya taşındığını dile getiren tasarımcı Merve Çaydere, halen "stop motion" animasyon filmleri için set tasarımı yaptığını söyledi.

“Umuyorum ki hayallerimi gerçekleştirme hikayem Türkiye’deki tasarım ve sanat alanın da çalışan gençlere de ilham olur" diyen Çaydere, “Çalışırken gelecek kaygım çok fazlaydı ve sanat anlamında kendimi gösterebileceğim, bir şeyler yapabileceğimi hayal edemiyordum. Fakat, azimle hayallerimin peşini bırakmadan takip etmek her zaman ödüllendiriliyor. Umarım ki gençlerimizde hayallerinin peşini bırakmazlar” şeklinde konuştu.

(İHA)

