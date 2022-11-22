Çorum’un üretim üssü Organize Sanayi Bölgesi’nde anayol üzerindeki 200 metreye yakın bir yolun yenilenmesinin geçte olsa tamamlandığını kaydeden Çabuk, “Bu hizmet için ilimizin yöneticilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi’nin çalışma ve eylem planlarına ilişkin bilgilendirme yaparken, üretim ve istihdam yapan iş adamlarının çok dertli olduklarına ve yalnız kaldıklarına şahit olduklarını belirten Çabuk, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sahada aldığımız bilgilerle raporlama çalışmalarını yaptığımızı ve kamuoyu oluşturarak iş adamlarımız adına sorunlarının çözümlerinin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Şimdi yine Organize Bölgemizde birçok caddesinde bozuk olan yolların tamiri için gecikmeden gerekli yatırımların yapılmasını sanayicimiz ve Çorum’umuz için talepte buluyoruz.

Çorum’umuzdaki çok değerli üretim tesislerimizi dışardan gelen misafirlerine büyük bir gururla gezdiren değerli vekillerimizden gezdirdikleri yerleri seçim zamanlarında değil, her zaman ve daha sık ziyaret etmelerini, finansmana erişim, enerji, hammadde fiyatlarındaki sürekli artışlar, lojistik, nitelikli insan kaynağı gibi sorunlarını da dinlemeleri ve çözümleri için çaba sarf etmelerini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kalkınmanın yolu üretimden geçer. Bu yüzden üreticiye hizmet götürmek her kesimin görevidir. Deva iktidarında sanayicimiz başımızın tacı olacaktır.” (Haber Merkezi)

