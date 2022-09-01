Edindiğimiz bilgilere göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesi rakamlarla şöyle:

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 665 Ha alana sahip. 2022 Ağustos ayı itibariyle sanayi parsel sayısı 237. 2021 Aralık ayı itibariyle 8.319 olan istihdam sayısı 2022 Haziran ayı sonunda 9.099’a çıktı. 2022 Ocak ayından bu güne kadar, 437 dekarlık 35 parsel yeni yatırımcılara tahsis edildi. Bu parsellere yapılacak yatırımların maliyeti 1.5 milyar lira, istihdam edilecek kişi sayısı ise 1.272.

Yeni tahsislerden sonra toplamda tahsisli parsel sayısı 223. Halen boş parsel sayısı 14. Faaliyette olan tesis sayısı 149, proje ve inşaat safhasında olan ise 74. Doluluk oranı yüzde 94.1. Çorum, 2021 yılı itibariyle 2.6 milyar dolarlık ihracatı ile en çok ihracat yapan 15. İl konumunda. Çorum Organize Sanayi Bölgesi web sitesi www.corumosb.org.tr adresinde hizmet veriyor.



(Haber Merkezi)

