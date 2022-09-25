Özel Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Ortopedi ve Travmatoloji bölümü için Opr. Dr. Hasan Metineren’i kadrolarına kazandırdıklarını söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne Opr. Dr. Teoman Başaran ve Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar’dan sonra Opr. Dr. Hasan Metineren’i de dahil ederek Çorum halkına deneyimli ve halk tarafından çok sevilen üç hekimle hizmet vermeye başladıklarını belirten Başhekim Bilgili, sundukları sağlık hizmetinin kalitesini giderek yükselttiklerini anlatarak, “Çorum halkına hizmette sınır tanımıyoruz” dedi.

OPR.DR.HASAN METİNEREN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Metineren, 1979 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1997-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde eğitim aldı. 2005 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasına başladı. 2010 yılında ihtisasını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi’nde, 2012-2018 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2018 yılında Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’nde, 2018-2022 yılları arasında da Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde uzman olarak görev yaptı. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Dr. Metineren, kemik kırıkları cerrahisi, travma cerrahisi, el cerrahisi, kalça ve diz protezleri, çocuk ortopedisi, menisküs yırtıkları tedavisi, spor yaralanmaları ve atroskopi hizmeti veriyor. (Haber Merkezi)

