Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Dr. Fatih Kazancı, ortodonti doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. Akademik hayatına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yardımcı doçent doktor unvanıyla 7 yıl devam etti. Van depreminde o bölgede görev yaptı.

2017 yılında Çorum’a dönen Fatih Kazancı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne uzman diş tabibi olarak atandı. 2021 yılından itibaren özel bir klinikte bir yıl çalıştıktan sonra Kulaksız Sokak’taki Kavukçu İşmerkezi’nde kendi muayenehanesini açtı.



Ortodonti Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Fatih Kazancı, ortodonti tedavisinin, halk arasında eğri dişlerin düzeltilmesi olarak bilindiğini hatırlatarak, “Özellikle 8-12 yaş grubundaki çocukların uzman hekimler tarafından doğru bir şekilde ortodontik muayenesinin yapılması çok önemlidir. Sorun bu yaşlarda teşhis edilirse, doğru tedaviyle ileriki yaşlarda kapsamlı tel tedavisi süreci kurtarılabilir.” dedi.

Kazancı, ortodontik tedavinin en önemli faydasının, hastanın estetiğinin ve psikososyal durumunun iyileştirilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.



(Uğur GÖRKEM)

