Keçiören Belediyesi’nin Ortaköy’de gerçekleştirilecek hizmet ve projelerde kullanılmak üzere 5 TIR malzeme desteği gönderdiğini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz merkezinde bulunan Şehir Adem Erboyacı Parkı’nın yenileme ve çevre düzenlenmesinde kullanılmak üzere kardeş belediyemiz olan Keçiören Belediye Başkanlığından malzeme desteği talebinde bulunduk ve 5 TIR dolusu malzeme ilçemize geldi. Devamında da destekleri devam edecek. Bizler de peyzaj ve çevre düzenlemesi ile şehidimizin isminin yaşadığı parkımızı yenileyerek güzelleştirmiş olacağız. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

