Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Çorumlu hemşerimiz Ayhan Karaca, Ortaköy Belediye Başkanı İsbir’i makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

Ortaköy Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” kapsamında ilçelerine tahsis edilen 80 konut ile ilgili müracaat sayısı ve gerçekleştirilecek olan proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürümüz hemşerimiz Ayhan Karaca’yı ziyaret ettiğini belirterek; “Göstermiş olduğu misafirperverlik ve İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

