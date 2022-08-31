30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Ortaköy’ün 15 Temmuz Şehitleri tören alanında kutlandı.

Törene Ortaköy Kaymakam Vekili Adem Can Okur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumunun yapılmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehit kabristanları ziyaret edildi. (Haber Merkezi)

