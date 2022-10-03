İlçenin Emniyet Sokak, kabristan ve stadyum arasında yer alan 850 metre mesafedeki yol, ekiplerce sathi kaplama asfalt yapılarak tekrar düzenlendi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizde gerçekleştirilen bütün projeleri büyük bir özveri ile takip ederek gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de ilçemizin Emniyet Sokak girişinden kabristan bölgesini de içine alarak stadyum alanına kadar olan 850 metrelik mesafeyi sathi kaplama asfaltlama yaparak ilçe halkımızın hizmetine sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

