Lotus çiçeği kolonyası için Golonya firması ile çalışmalara başladıklarını kaydeden İsbir, “Türkiye’nin tanınmış kolonya üreticisi ve memleketimiz Çorum’un sektördeki temsilcisi Golonya firması ile tazelik, temizlik, berraklık ve sonsuz yaşamın simgesi olan Şapinuva lotus çiçeği kolonyasının üretimi için çalışmalara başladık. İlçemizin ve yöremizin tanıtımı için birçok proje gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmamızda da bizlerden desteklerini esirgemeyen Golonya firması sahibi Ali İlker Tosunoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

