Ortaköy Belediye Başkanlığı ile Hizmet-İş ve Belediye-İş Sendikaları arasında imzalanan ek protokol ile Belediye ve Belediye şirketi personelinin yemek ücretleri günlük 55 TL’ye çıkartıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen arasında ayrı ayrı bir ek protokol imzalanarak Ortaköy Belediye Başkanlığı’nda çalışan işçi personelin yemek ücretlerine 15 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 225 zam yapıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hizmet-İş ve Türk-İş arasında imzalanan ek protokol ile kamuda çalışan işçi personelin günlük yemek ücreti 55 liraya yükseltildi. Biz de Belediye Başkanlığı olarak ilçemizdeki hizmet ve projelerin gerçekleştirilmesinde gece gündüz demeden fedakârca çalışan işçi personelimizin yemek ücretlerine yüzde 225’lik bir artış gerçekleştirdik, bu miktar personelimizin maaşlarına 1000 lira üzerinde bir katkı sağlayacaktır. Tüm Belediye personelime ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

